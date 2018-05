Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 maggio 2018 16.23 06 maggio 2018 - 16:23

Erano parecchi anni che il canton Glarona non viveva una Landsgemeinde lunga, intensa e assolata come quella odierna, ospite il consigliere federale Ignazio Cassis: colpa dei tanti e importanti temi da trattare, primo fra tutti il turismo.

All'ordine del giorno vi erano infatti dodici argomenti, tra cui due principali: gli aiuti finanziari agli impianti di risalita e la nuova perequazione finanziaria con i comuni.

I cittadini riuniti nel "Ring" dovevano decidere in particolare su un credito di 12,5 milioni di franchi che il Cantone intende utilizzare nei prossimi dieci anni per sostenere le stazioni sciistiche di Braunwald e Elm. L'oggetto era controverso: il PVL chiedeva di ritirarlo, il PS avrebbe voluto una proposta di modifica e i Verdi erano contrari. Il finanziamento per i prossimi quattro anni è stato alla fine accolto.

Più rapida è stata la discussione sulla nuova perequazione finanziaria che intende aumentare gli aiuti ai due comuni periferici: Glarona Nord e Glarona Sud. Le mani si sono alzate a sostenere la proposta governativa.

Neuer Inhalt Horizontal Line