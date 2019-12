Il gruppo minerario Glencore è nel mirino delle autorità inglesi: il Serious Fraud Office (SFO) di Londra ha avviato indagini per sospetta corruzione in relazione alle attività del gruppo, ha indicato oggi in un breve comunicato il colosso con sede a Baar (ZG).

L'impresa fa sapere che coopererà con gli inquirenti. Quali siano concretamente gli addebiti non è noto: interpellato dall'agenzia Awp un portavoce non ha voluto fornire dettagli. Da parte sua il SFO si è limitato a confermare le indagini in corso nei confronti del gruppo, di dipendenti e di persone collegate. Le novità odierne non hanno però mancato di avere un effetto in borsa: il titolo Glencore sul mercato di Londra è crollato di oltre il 7% a 2,20 sterline.

Il Serious Fraud Office è un'unità indipendente del governo britannico che indaga su casi gravi o complessi di frode e di corruzione, quando sono in gioco somme superiori al milione di sterline (circa 1,3 milioni di franchi) o che implicano varie giurisdizioni nazionali.

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg, Glencore è una multinazionale presente in oltre 50 paesi con 158'000 dipendenti, che si occupa di 90 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative.

Neuer Inhalt Horizontal Line