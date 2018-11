Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 novembre 2018 9.35

Glencore continua a inquinare aria e terreno nella Repubblica democratica del Congo (RDC): lo sostengono alcune Ong svizzere, anche se il loro quarto rapporto incentrato su questa problematica lascia intravedere progressi compiuti dalla multinazionale.

Lo studio di Pane per tutti e Sacrificio quaresimale prende di mira la miniera di rame e cobalto della società Kamoto Copper Company (KCC), di proprietà del gigante zughese. Le due Ong hanno misurato la qualità dell'aria nella città di Kolwezi, situata in prossimità della miniera.

"Alla fine di maggio del 2018, i livelli di polvere si situavano tra i 150 e i 300 microgrammi per metro cubo e fino a 500 microgrammi sulla strada di accesso alla miniera", indicano in un comunicato congiunto di oggi. Il valore limite dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) è di 50 microgrammi. Le attività di Glencore nuocciono anche alla qualità del suolo. Quattro anni dopo l'ultimo rapporto dedicato alle attività di Glencore nella RDC, Pane per tutti e Sacrificio quaresimale rivelano tuttavia dei progressi realizzati dalla multinazionale zughese.

