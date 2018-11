Il fatto che questo testo sia giunto al voto popolare è considerato una sorta di "miracolo della democrazia di base". Armin Capaul è riuscito quasi da solo a raccogliere le centomila firme necessarie per portare alle urne svizzere l'iniziativa. Il piccolo contadino grigionese, che vive nel Giura bernese da anni, ha finanziato il tutto utilizzando una parte dei suoi risparmi per la pensione e delle donazioni da parte della protezione animali zurighese e della Banca Comunitaria libera (Freie Gemeinschaftsbank).

Iniziativa per vacche con le corna verso bocciatura Sonia Fenazzi 25 novembre 2018 - 12:38 I cornuti non entreranno verosimilmente nella Costituzione svizzera. Secondo la prima proiezione SSR, la maggioranza dei votanti avrebbe infatti bocciato l'iniziativa "per vacche con le corna". La prima proiezione calcolata dall'istituto gfs.bern su mandato della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), indica che l'iniziativa sarebbe stata respinta dal 53% dei votanti. Il margine di errore è del +/- 3%. Se questa si confermasse, l'esito della votazione odierna non costituirebbe un vera sorpresa. Benché nell'ultimo sondaggio, condotto dall'istituto di ricerca bernese e pubblicato dieci giorni fa, i sì prevalessero ancora sui no – il 49% contro il 46%, e il 5% indeciso – rispetto al sondaggio precedente l'evoluzione era nettamente sfavorevole all'iniziativa. I fautori avevano lasciato sul terreno 9 punti percentuali, mentre gli oppositori ne avevano guadagnati 10. Lanciata da un piccolo contadino di montagna, Armin Capaul, l'iniziativa "per la dignità degli animali da reddito agricoli (iniziativa per vacche con le corna)" chiede che lo Stato versi un contributo finanziario ai detentori di bovini e caprini che non li scornano. Questo perché gli animali con le corna hanno bisogno di più spazio, altrimenti c'è il rischio che si feriscano tra di essi. L'emendamento costituzionale proposto dall'iniziativa non contempla alcun obbligo per gli allevatori di mantenere le corna dei loro bovini e caprini. Dunque i contadini avrebbero libertà di scelta. Al centro delle preoccupazioni dei promotori dell'iniziativa c'era il benessere degli animali, dalla decornazione alle condizioni di stabulazione. Oggi in Svizzera alla maggioranza dei vitelli è praticata la cauterizzazione dell'abbozzo corneale. Cosicché le corna non crescono. Armin Capaul e i suoi sostenitori denunciano questa prassi, che a loro avviso causa grandi dolori agli animali, i cui effetti in certi casi perdurano nel tempo. Inoltre, le corna sono importanti per il comportamento sociale di mucche e capre. Gli oppositori contestano questi argomenti e sostengono che l'iniziativa limiterebbe inutilmente l'autodeterminazione imprenditoriale dei contadini e farebbe lievitare ulteriormente i costi statali, già elevati, per il settore agricolo. Il governo e il parlamento raccomandavano di respingere l'iniziativa. Tra i partiti, socialisti, Verdi e Verdi liberali raccomandavano il sì, mentre tutti gli altri raccomandavano il no. Un "miracolo" della democrazia diretta Il fatto che questo testo sia giunto al voto popolare è considerato una sorta di "miracolo della democrazia di base". Armin Capaul è riuscito quasi da solo a raccogliere le centomila firme necessarie per portare alle urne svizzere l'iniziativa. Il piccolo contadino grigionese, che vive nel Giura bernese da anni, ha finanziato il tutto utilizzando una parte dei suoi risparmi per la pensione e delle donazioni da parte della protezione animali zurighese e della Banca Comunitaria libera (Freie Gemeinschaftsbank). Capaul è stato sostenuto inoltre da Bio Suisse, Greenpeace, la protezione animali svizzera, una parte degli agricoltori così come molte persone che condividono le idee antroposofiche dell'intellettuale Rudolf Steiner, che sviluppò il concetto di agricoltura biodinamica.