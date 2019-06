Cala in Svizzera il numero dei "globalisti", tassati su base forfettaria in base al dispendio

Cala in Svizzera il numero dei "globalisti", tassati su base forfettaria in base al dispendio: lo scorso anno erano 4557, oltre mille in meno rispetto al picco registrato nel 2012.

Il gettito fiscale complessivo generato da questi contribuenti è tuttavia salito a 821 milioni di franchi, andati a beneficio di Confederazione, Cantoni e Comuni. L'incremento, rispetto al 2016, è stato del 7% (54 milioni). Le cifre sono state fornite oggi Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.

L'imposta più bassa riscossa nel 2018 è stata di 10'000 franchi e quella più alta di 11'967'953 franchi. Il gettito medio per persona tassata in modo forfettario si è attestato a 180'162 franchi, in progressione rispetto ai precedenti rilevamenti.

I "globalisti" rappresentano meno di un millesimo dell'insieme dei contribuenti. Sono presenti soprattutto nei cantoni di Vaud (1054 persone), Vallese (966), Ticino (842) e Ginevra (577). Superano quota 100 anche nei Grigioni (233), Berna (191) e Zugo (140).

