Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 15.12 29 marzo 2018 - 15:12

A Gondo (VS), in un locale senza finestre, lavorano centinaia di server, che in un'atmosfera di rumore incessante generano criptomonete 24 ore su 24. Un'attività che porta nuova vita a questo antico villaggio di cercatori d'oro.

"È molto interessante da un punto di vista storico", spiega all'Afp Paul Fux, vicesindaco della località vallesana vicina al confine italiano e sulla strada del Sempione. "Abbiamo avuto miniere d'oro di fama mondiale fino alla fine del 19esimo secolo; oggi sono arrivati nuovi minatori, giovani, e rilanciano lo sfruttamento minerario". Di valute virtuali.

La società in questione si chiama Alpine Mining: è lei che gestisce il locale di 96 metri quadrati dove sono allineati i server. Una quindicina di grandi tubi espellono l'aria calda prodotta dai computer e immettono 30'000 metri cubi di aria fresca all'ora, spiega il direttore Ludovic Thomas, che fatica a farsi sentire in mezzo al baccano informatico.

I suoi supercomputer, guidati da specialisti, sono responsabili della risoluzione delle complesse equazioni matematiche necessarie per creare una "blockchain", un protocollo informatico che si aggancia a un gigantesco database pubblico, sicuro e condiviso.

Le applicazioni di questa tecnologia sono molte, ma la più nota è quella che consente la creazione delle criptovalute, come il bitcoin. Più le macchine sono potenti - e quindi energivore - più velocemente viene creata la valuta.

L'arrivo sette mesi fa della start-up elvetica Alpine Mining, installatasi a Gondo a causa del prezzo molto basso dell'elettricità, ha portato un vento di rinnovamento nel villaggio alpino, segnato nel 2000 da una tragedia: il 14 ottobre di quell'anno dopo piogge torrenziali una frana distrusse un terzo del paese, uccidendo 13 persone.

"Gli abitanti sono felici di vedere dei giovani, vedere che la vita può riprendere", afferma Thomas, che ha 26 anni. Dopo il dramma il comune ha cercato invano di attirare imprese per evitare la morte del villaggio, gli fa eco Fux. Che si dice rallegrato dal fatto che i sei giovani informatici presenti sul posto siano sopravvissuti al loro primo inverno in montagna.

Neuer Inhalt Horizontal Line