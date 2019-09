Il nuovo quartier generale di Google in Svizzera, accanto alla stazione centrale di Zurigo.

Google festeggia 15 anni di presenza in Svizzera e oggi ha inaugurato nuovi uffici nel complesso Europaallee, accanto alla stazione centrale di Zurigo, che diventano anche il nuovo quartier generale nella Confederazione.

Nei nuovi spazi trovano posto circa 400 dipendenti. Si tratta ormai del quarto stabile della Europaallee che il gigante di internet californiano occupa; il primo era stato inaugurato nel 2017. Altri due stabili sono ancora in costruzione. Assieme al centro insediato nella sede della ex birreria Hürlimann ci sarà posto per 5'000 impieghi nella città di Zurigo.

Già oggi, con quasi 4'000 collaboratori provenienti da 85 paesi, Zurigo è il maggior sito di ricerca e sviluppo di Google al di fuori degli Stati Uniti, ha ricordato oggi lo svizzero Urs Hölzle, che dopo i fondatori Sergey Brin e Larry Page è il dipendente con la maggiore anzianità del gruppo. Egli è responsabile dei centri di ricerca e dell'infrastruttura informatica.

Quando aprì nella primavera 2004 a Zurigo la sua prima filiale fuori dagli Stati Uniti, il gigante di internet cominciò con due dipendenti. Un anno più tardi ne contava 70, un decennio dopo ben 1'300.

Stando a Hölzle nel 2004 non vi erano ancora piani centrali di crescita per Google in Svizzera. Che Zurigo sia diventata il terzo maggiore sito del gruppo è dovuto al fatto che "qui ha funzionato così bene". "Decisivo è stato che riuscivamo ad attirare buoni collaboratori da tutto il mondo. È questo il segreto del successo." Altri fattori sono ad esempio l'attrattiva della Svizzera quale luogo di lavoro, la vicinanza ai politecnici e alle università, l'elevato livello dei salari e la politica fiscale.

I team insediati a Zurigo lavorano tra l'altro a servizi quali il motore di ricerca, Google Assistant, Google Maps, Gmail e YouTube, uno fa ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale.

