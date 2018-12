Google: Valon Behrami e Lara Gut fra ricerche di tendenza del 2018

Campionati del mondo di calcio, Avicii, bitcoin, ma anche Valon Behrami e Lara Gut: queste e tante altre sono state le ricerche di maggiore tendenza in Svizzera nel 2018, stando al motore di ricerca Google.

I termini in questione non sono i più cercati sulla pagina Google.ch, bensì quelli che hanno mostrato la maggiore crescita durante l'anno che sta per finire, si legge in un comunicato odierno. Sono per la precisione quelli per cui le richieste effettuate nel 2018 hanno presentato una fase prolungata di aumento dell'interesse - e particolarmente forte - in rapporto al 2017.

Al primo posto assoluto figura WM, la sigla tedesca dei campionati del mondo. Seguono Avicii, il musicista svedese morto in aprile, e Wimbledon. Nella top ten della particolare graduatoria figurano poi Meghan Markle, Australian Open, Jens Büchner, Daniel Küblböck, Fortnite, Black Friday ed Eurovision.

Al capitolo scandali e celebrità Google inserisce Meghan Markle, Bitcoin e Xherdan Shaqiri. Fra le personalità svizzere le più gettonate sono state Xherdan Shaqiri, Vladimir Petkovic, Valon Behrami e Lara Gut.

