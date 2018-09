Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 settembre 2018

Google ha cominciato a stimare in via sperimentale le emissioni di gas serra di cinque città, fra le quali Pittsburgh, Buenos Aires e Mountain View in California (dove si trova la sua sede).

L'obiettivo è arrivare a fornire una mappa completa delle emissioni di tutte le città del mondo. Lo scrive il sito americano The Atlantic.

"Il primo passo per affrontare il cambiamento climatico è creare un registro delle emissioni", ha detto Saleem Van Grenou, manager di Google Earth. "Comprendere la tua situazione su scala cittadina, e comprendere cosa tu puoi fare per questa, è un problema di informazioni, e questo è un buon posto per Google per posizionarsi".

