Questo contenuto è stato pubblicato il 19 agosto 2018 21.45 19 agosto 2018 - 21:45

L'amministrazione Trump ha dichiarato che il risparmio petrolifero non è più un imperativo per gli Usa.

Con un memo diffuso online, l'amministrazione Trump ha dichiarato che il risparmio petrolifero non è più un imperativo per gli Usa, minacciando così di minare decenni di campagne governative per promuovere le auto a basso consumo e altri programmi analoghi.

Il documento è stato divulgato a sostegno della proposta del governo americano di allentare gli standard sui consumi di carburante.

La crescita di gas naturale e di altre alternative al petrolio, si legge nel memo, ha ridotto la necessità di importare greggio ed inoltre il gas shale Usa "sta dando agli Stati Uniti più flessibilità che in passato per usare le nostre risorse petrolifere con meno preoccupazione".

Il documento non fa alcun riferimento al cambiamento climatico.

