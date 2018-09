Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 settembre 2018

La vettura completamente distrutta in una foto della polizia cantonale.

Un 17enne è morto la scorsa notte in un incidente stradale ad Haldenstein, nei pressi di Coira (GR). Il giovane si trovava, assieme ad altri tre ragazzi, a bordo di una vettura guidata da un amico di 18 anni non ancora in possesso della patente di guida.

Quest'ultimo aveva poco prima preso di nascosto l'automobile da un parente.

La vettura è uscita di strada in una lunga curva ad Haldenstein ed è andata a schiantarsi contro una centralina elettrica. L'auto è andata completamente distrutta e il 17enne, che era seduto sul sedile posteriore è morto sul colpo. Un altro giovane ha riportato ferite leggere.

