Ieri sera ad Arosa (GR) una 21enne è finita con l'auto contro il muro di sostegno a lato della carreggiata. Sia lei che l'altra passeggera del veicolo sono rimaste ferite. Alla giovane, risultata positiva al test dell'alcol, è stata ritirata la patente di guida.

La conducente guidava sulla Sonnenbergstrasse in salita, quando poco dopo le 18 ha perso il controllo del mezzo, scrive la polizia cantonale retica in una nota odierna. La ragazza che viaggiava con lei, una 20enne, ha riportato ferite ad un braccio ed è stato necessario l'intervento della Rega per elitrasportarla all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

L'autista ha riportato solo ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza al centro medico di Arosa per le prime cure e poi anche lei trasferita a Coira.

