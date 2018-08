Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 14.53 27 agosto 2018 - 14:53

L'aeroporto engadinese di Samedan (GR), il più alto d'Europa, subirà nei prossimi anni un'estesa modernizzazione: a partire dal 2021, gli edifici e le altre infrastrutture verranno ampliati e rinnovati per un investimento totale di 22 milioni di franchi.

Il rinnovamento dell'aeroporto, situato a oltre 1700 metri sul livello del mare, verrà condotto sulla base di un progetto di Hosoya Schaefer Architects (Zurigo) e Blarer & Reber Architekten (Samedan), scelto da una giuria di esperti e che verrà ora ulteriormente sviluppato in un concreto progetto di costruzione.

I lavori cominceranno a partire dal 2021 e procederanno per tappe, ha comunicato in una nota odierna la società che si occupa delle infrastrutture dell'Aeroporto regionale di Samedan: in primo luogo verranno sostituite importanti infrastrutture per garantire la sicurezza delle attività. L'edificio operativo "Landside", dove confluiscono il terminal, la torre di controllo, uffici, area ristorazione e tutti i controlli di persone e merci è, invece, al centro della fase intermedia. A sud-ovest, verranno costruiti nuovi hangar per elicotteri, in particolare per la Rega ma anche per altre compagnie regionali.

L'investimento complessivo di 22 milioni di franchi verrà così ripartito: nella prima fase, la ristrutturazione degli edifici assorbirà 13 milioni di franchi; per l'edilizia del sottosuolo e le infrastrutturesono previsti 5,4 milioni di franchi; 1,4 milioni serviranno per gli impianti e 2,1 per le procedure.

La compagnia di infrastrutture dell'aeroporto finanzierà il progetto con apporto di capitali esterni per 9,5 milioni di franchi. Altri 4 milioni arriveranno dalla Confederazione e dal Cantone dei Grigioni. Gli undici comuni dell'Alta Engadina, infine, contribuiscono al finanziamento con 8,5 milioni di franchi.

"L'aeroporto regionale di Samedan - ha detto il presidente del governo retico Mario Cavigelli in occasione della presentazione dei progetti - riveste un grande significato per l'Engadina e per tutto il Cantone: come datore di lavoro e per il turismo rappresenta un importante motore per l'economia, ma funge anche da base per voli di salvataggio e di trasporto svolgendo un ruolo importante per la sicurezza".

