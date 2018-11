Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 novembre 2018 18.20 04 novembre 2018 - 18:20

Un pilota di parapendio è morto stamattina durante un volo di addestramento, in Surselva, nei Grigioni.

Un pilota di parapendio è morto stamattina a Schluein (GR), in Surselva, schiantandosi al suolo. Il 24enne, che era partito da Ladir (GR) per un volo di addestramento poco prima delle 11.00, è deceduto sul luogo dell'incidente.

In fase di atterraggio, scrive in una nota la polizia cantonale, il giovane ha cominciato a precipitare a spirale, finendo per impattare sul prato. Le circostanze dell'accaduto verranno ora chiarite, si precisa nel comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano