Questo contenuto è stato pubblicato il 10 agosto 2018 17.03 10 agosto 2018 - 17:03

Un escursionista 71enne austriaco è morto mercoledì in seguito a una caduta sopra Seewis, in Prettigovia (GR). Un pastore ha trovato il corpo dell'anziano ieri in serata, poco sopra la capanna Schesaplana a circa 2'100 metri di altitudine.

Il 71enne, che si trovava da solo, sarebbe caduto nei pressi di un sentiero lungo un terreno ripido e roccioso, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese.

Stando alle prime informazioni, l'alpinista aveva programmato un'escursione dal lago Lünersee, in Austria, passando dalla capanna Totalp e raggiungendo il Cavelljoch via la capanna Schesaplana. L'uomo sarebbe poi dovuto tornare al Lünersee. Quando l'uomo non è tornato al campeggio in cui aveva pernottato sono scattate le operazioni di ricerca, avviate dal soccorso alpino austriaco in collaborazione con la polizia.

Il cadavere del 71enne è stato recuperato dalla Rega.

