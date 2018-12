GR: 80enne investe due auto e perde pneumatico ma prosegue

Investe con la sua vettura due auto, perde anche uno pneumatico ma prosegue la sua corsa, prima di essere fermato dalla polizia: è successo ieri sulla strada fra Davos e Klosters a un conducente 80enne grigionese.

Stando a quanto indicato oggi dalle forze dell'ordine retiche gli incidenti sono avvenuti poco dopo le 18.00: in due occasioni, dapprima in località Wolfgang e poi in zona Grüenbödeli, l'utilitaria dell'anziano è entrata in collisione con veicoli che sopraggiungevano in senso inverso.

Negli impatti la vettura ha perso la gomma anteriore sinistra: l'automobilista ha però continuato a viaggiare sul cerchione, che a suo volta a cominciato a cedere, perdendo pezzi. Solo una volta giunto a una rotonda l'uomo ha spento l'auto ed è stato raggiunto dalla polizia. Gli agenti gli hanno immediatamente ritirato la patente.

