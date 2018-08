Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 10.11 30 agosto 2018 - 10:11

Una donna 84enne è morta lo scorso 21 agosto all'ospedale di Schiers, in Prettigovia (GR), in seguito alle ferite riportate in una caduta avvenuta due settimane prima alla fermata dell'autopostale di Pany, località sul fianco destro della medesima vallata.

Lo indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese, che cerca testimoni dell'accaduto. L'esatta dinamica del sinistro del 7 agosto infatti non è chiara. Secondo i primi accertamenti, l'anziana era seduta su una rampa nei pressi della fermata. Verso le 15.55, all'arrivo del bus, la donna vi si è avvicinata ed è caduta. Persone presenti sul posto le hanno prestato i primi soccorsi fino all'arrivo dei sanitari.

Ora la polizia è proprio alla ricerca di coloro che per primi hanno aiutato la donna al suolo e più in generale di chi avesse osservato la scena. Le forze dell'ordine invitano a rivolgersi al posto di polizia di Klosters, raggiungibile al numero telefonico 081 257 76 50.

Neuer Inhalt Horizontal Line