Un ucraino 54enne alla guida di un camion ha provocato un incidente ieri sera sulla A13, nei pressi di Domat/Ems (GR), circolando contromano. Il mezzo pesante si è scontrato con un altro veicolo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nella collisione.

Il camionista, indica oggi la polizia cantonale in una nota, stava guidando in autostrada da Thusis (GR) verso Coira. All'altezza del raccordo di Vial, per motivi sconosciuti è passato dalla corsia nord a quella sud.

Poco dopo ha incrociato un'automobile con a bordo una famiglia, il cui conducente ha tentato di sterzare senza successo. Il camion è andato a impattare violentemente contro la fiancata della vettura.

La A13 è stata percorribile su una sola corsia per circa due ore. La polizia retica è al lavoro per accertare la causa del sinistro.

