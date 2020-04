Nei Grigioni annunciata un'intensificazione dei controlli sui mezzi pubblici con multe per chi è senza biglietto.

Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus le aziende di trasporto retiche hanno riscontrato un aumento di viaggiatori senza biglietto. Lo indica oggi l'Ufficio cantonale dell'energia e dei trasporti in una nota in cui si annuncia un'intensificazione dei controlli.

Alla luce del trend delineatosi nelle ultime settimane, i competenti servizi cantonali tengono dunque a precisare che rimane in vigore l'obbligo di essere in possesso di un titolo di trasporto valido per chi viaggia sui mezzi pubblici.

