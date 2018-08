Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2018 15.39 31 agosto 2018 - 15:39

Un'auto con a bordo due bambini di 2 e 3 anni è rotolata lungo un pendio in un bosco a Mastrils (GR): la macchina si è ribaltata e si è scontrata con diversi alberi ma fortunatamente i piccoli hanno riportato solo lievi ferite.

L'incidente è avvenuto ieri attorno alle 16.30, comunica la polizia in una nota odierna. La madre, una 31enne, aveva parcheggiato l'auto in una strada laterale. Mentre la donna, insieme al marito e ad un altro membro della famiglia, era intenta a sbrigare alcuni lavori nella zona, i bambini, in un momento in cui erano rimasti senza supervisione, si sarebbero recati all'auto. Il veicolo è rotolato giù lungo il pendio per 200 metri fino ad arrestare la caduta sotto una grande roccia alta oltre 10 metri.

La madre ha trovato i bambini, uno ai margini del bosco e l'altro accanto all'auto, entrambi leggermente feriti. Uno dei due è stato elitrasportato dalla Rega e l'altro portato in ambulanza all'ospedale cantonale a Coira. Per l'operazione di salvataggio e i lavori di recupero è intervenuto il corpo dei vigili del fuoco di Landquart (GR) con circa 25 uomini.

Neuer Inhalt Horizontal Line