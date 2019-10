Incidente della circolazione nelle prime ore di oggi sull'autostrada A13 a Lostallo. Una giovane ha sbandato con la propria auto uscendo di strada. La vettura è andata completamente distrutta, la 27enne conducente è stata sottoposta a controlli medici.

La giovane, che viaggiava da sola a bordo dell'auto in direzione di Bellinzona, ha dichiarato di aver perso il controllo del proprio veicolo a causa le forti piogge. L'incidente, indica la polizia cantonale grigionese in una nota stampa, si è verificato alle 6:35 poco prima dell'uscita per Lostallo.

