Questo contenuto è stato pubblicato il 25 settembre 2018 17.26 25 settembre 2018 - 17:26

Durante le prossime vacanze autunnali i viaggiatori potranno usufruire di un collegamento AutoPostale diretto da Coira a Bellinzona.

Il viaggio senza soste attraverso il San Bernardino rende la connessione tra Svizzera orientale e Ticino e verso il Nord Italia più rapida e turisticamente più attraente, comunica l'azienda in una nota odierna. L'offerta, che durerà tre settimane, servirà come test per riproporre la corsa l'estate prossima.

Il tempo i percorrenza della tratta Coira-Bellinzona si riduce in questo modo di 15-20 minuti, mentre la corsa da Coira a Milano si accorcia fino a 45 minuti con una durata di 3 ore e 45 minuti.

L'offerta autunnale sarà valida tutti i giorni da sabato 29 settembre a domenica 21 ottobre. Le corse rapide sono quelle della linea 171 con partenza alle 8:53 da Coira e ritorno con partenza alle 19:07 da Bellinzona.

Esse, spiega la nota, consentono collegamenti rapidi a Coira per i treni verso San Gallo e Zurigo e a Bellinzona in direzione di Lugano e Milano. Per le corse in questione è necessario effettuare la prenotazione online o per telefono.

L'offerta autunnale fungerà da test: secondo i piani di AutoPostale e del Cantone dei Grigioni, se l'iniziativa avrà successo, la prossima estate i passeggeri potranno usufruire ogni sabato di una corsa rapida e diretta da Coira a Bellinzona e ritorno.

