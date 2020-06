Una bambina di 7 anni è morta oggi nei Grigioni, colpita da una figura in legno su cui stava giocando e che si è rovesciata. Gravemente ferita è stata ricoverata in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

L'incidente - riferisce la polizia cantonale retica - è avvenuto poco prima delle 11.00 a Flims, nell'area della stazione di valle della funivia. La piccola si trovava insieme ai genitori. Giocava intorno a una figura in legno alta circa 1 metro e mezzo: questa è caduta, provocandole una grave lesione al capo.

Soccorsa prima dai genitori e da terze persone, nonché in seguito dai servizi di rianimazione, è stata elitrasportata all'ospedale di Coira. Malgrado gli sforzi del personale sanitario la bambina è deceduta. I genitori sono stati affidati all'unità di sostegno psicologico Care Team Grischun.

Le circostanze esatte del sinistro non sono ancora chiare. Le persone che vi hanno assistito sono invitate a contattare il commissariato di polizia di Flims. La polizia cantonale ha avviato un'inchiesta in collaborazione con il ministero pubblico.

