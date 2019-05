L'Ufficio tecnico del Cantone dei Grigioni provvederà al brillamento controllato di uno sperone di roccia instabile che si trova un centinaio di metri prima del centro visitatori della gola della Viamala, poco dopo Thusis (GR).

La massa, circa 600 metri cubi di volume, rischia altrimenti di crollare provocando ingenti danni alla galleria artificiale Viamala 1 o la sua completa distruzione.

Nei prossimi quattro anni l'Ufficio tecnico sistemerà a tappe il tratto della Strada italiana che attraversa la Viamala, spiega l'Ufficio tecnico in una nota odierna. Quest'anno sono previsti la sistemazione della galleria artificiale Viamala 1 e dello storico ponte Wildner nonché lo smantellamento della galleria artificiale in legno realizzata nel 1996 per la deviazione temporanea del traffico della strada nazionale.

Dagli accertamenti geologici e geotecnici è emerso che lo sperone di roccia instabile, che si trova solo pochi metri al di sopra della galleria artificiale in calcestruzzo Viamala 1, è a rischio di crollo parziale o totale nei prossimi decenni.

I lavori preparatori sono iniziati dopo Pasqua. Il brillamento è stato fissato per la mattina del 5 giugno o, in caso la difficile conformazione del terreno porti dei ritardi, il mercoledì successivo, 12 giugno 2019.

