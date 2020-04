Un uomo di 75 anni è morto in seguito a una caduta mentre stava effettuando un lavoro di riparazione ieri pomeriggio a Coira.

Nel tentativo di riparare una lampada al di sopra di una porta d'ingresso, l'uomo è salito su una paletta in legno sollevata da un muletto. Per motivi non ancora accertati, il 75enne è caduto da un'altezza di due metri battendo violentemente la testa sull'asfalto, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese.

L'anziano, prima dell'arrivo dei sanitari, è stato soccorso da alcuni operai che si trovavano nelle vicinanze, ma è morto sul luogo dell'incidente in seguito alle gravi ferite riportate.

