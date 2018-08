Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 agosto 2018

Un 58enne è morto ieri nel primo pomeriggio dopo aver perso il controllo del suo scooter ed essere precipitato per una decina di metri lungo un ripido pendio nei pressi di St. Peter, frazione di Arosa (GR).

Per motivi ancora non noti, l'uomo - che circolava da Coira in direzione di Arosa - ha perso il controllo del suo veicolo in una curva a sinistra, ha urtato una recinzione ed è stato sbalzato oltre la carreggiata, riferisce oggi la polizia cantonale retica. Alcune persone, tra cui un sanitario che si trovava per caso sul posto, hanno tentato di rianimarlo fino all'arrivo del medico della Rega, che ha proseguito l'intervento. Nonostante ciò, l'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente.

La polizia grigionese ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze del sinistro.

