Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2018 9.34 25 luglio 2018 - 09:34

Caduta mortale ieri sulle montagne della Prettigovia, nel massiccio del Silvretta, nel comune di Klosters (GR). La vittima è un 68enne, che effettuava un'escursione da solo.

Il suo corpo è stato rinvenuto dai soccorritori a 2600 metri di altitudine, indica la polizia cantonale in una nota odierna. È stata aperta un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente.

