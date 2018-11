Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il capo dei guardiacaccia svizzeri Reinhard Schnidrig ritiene che nei Grigioni si sia probabilmente formato un secondo branco di lupi sopra a Flims e Trin. Tuttavia, al momento non sussistono prove certe.

"Dobbiamo presumere che quest'anno si sia formato un nuovo branco intorno al Ringelspitz (massiccio situato tra i cantoni Grigioni e San Gallo, ndr)", ha affermato il capo della sezione fauna selvatica e biodiversità forestale presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) in un'intervista alla "Südostschweiz am Wochenende".

Il sospetto è emerso in autunno, quando nella regione sono stati trovati morti tre giovani lupi. È ipotizzabile che nell'area in questione viva un altro branco, aveva già allora affermato Adrian Arquint, responsabile dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca.

Un'analisi del DNA delle carcasse dei tre giovani lupi dovrebbe presto fornire chiarezza. Se dovesse risultare che non appartenevano al branco del massiccio del Calanda (GR/SG), è chiaro che si è formato un secondo branco nelle immediate vicinanze.

