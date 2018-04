Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 aprile 2018 19.09 27 aprile 2018 - 19:09

Prime conseguenze politiche della vicenda degli appalti manipolati per anni da imprese di costruzione nei Grigioni: Andreas Felix, candidato al Governo per il Partito borghese democratico (PBD), ha annunciato oggi di voler rinunciare.

Contemporaneamente si è ritirato dalla presidenza del partito.

In quanto direttore della Società retica degli impresari costruttori (GBV) il suo nome è stato evocato in relazione agli accordi illeciti sui prezzi, sanzionati ieri dalla Commissione della concorrenza (COMCO). In una conferenza stampa tenuta oggi a Seewis (GR), Felix ha comunque ribadito di non essere al corrente di pratiche di questo tipo.

