Questo contenuto è stato pubblicato il 6 maggio 2018 15.16 06 maggio 2018 - 15:16

Non si placano le polemiche attorno alla vicenda delle imprese di costruzioni che hanno manipolato gli appalti in Bassa Engadina. La NZZ am Sonntag rivela infatti che il capo del Dipartimento cantonale della giustizia ha presentato una denuncia penale contro ignoti.

Si tratterà di chiarire se in un intervento della polizia, risalente al giugno 2017, nei confronti di un impresario edile che, come "Whistleblower", fece scattare le indagini della Commissione della concorrenza (COMCO) - poi sfociate nella multa da 7,5 milioni di franchi - siano stati commessi atti penalmente rilevanti.

"Sono state mosse nuove pesanti accuse in merito all'intervento del 15 giugno 2017, che rientra nell'ambito di competenza del Dipartimento della giustizia e della sicurezza", ha indicato all'ats il suo capo Christian Rathgeb. Secondo il consigliere di Stato retico, è importante fare piena luce sulla vicenda. Per questo motivo il Governo grigionese ha anche disposto negli scorsi giorni un'inchiesta esterna.

