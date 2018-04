Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Andreas Felix non intende rinunciare alla candidatura

Potrebbe avere anche risvolti politici la notizia della sanzione inflitta dalla Commissione della concorrenza (COMCO) ad alcune imprese di costruzioni grigionesi per aver manipolato per anni gli appalti in Bassa Engadina.

Il direttore della Società retica degli impresari costruttori (GBV), Andreas Felix, è infatti candidato al Governo per il Partito borghese democratico (PBD).

Felix - che è direttore della GBV dall'agosto 2008 e in precedenza ha ricoperto altre cariche nella Società -, in una conferenza stampa indetta oggi a Coira ha affermato che rimarrà candidato alle prossime elezioni cantonali grigionesi di giugno.

Sul caso si è espresso oggi anche il Governo retico. In una nota afferma di "aver preso atto con indignazione dei risultati dell'inchiesta" e "condannato ogni forma di accordo sui prezzi". Inoltre, in quanto "committente di prestazioni di costruzione e al fine di salvaguardare le proprie pretese giuridiche quale potenziale danneggiato", il Cantone non esclude di adire le vie legali contro le ditte coinvolte.

