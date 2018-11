Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2018 15.06 25 novembre 2018 - 15:06

Con l'81,2% di voti favorevoli i cittadini di Coira hanno approvato l'investimento di 43,93 milioni di franchi proposto dal Comune per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti sportivi di Obere Au, vecchi di 40 anni.

La partecipazione ha toccato la quota record, a livello comunale, del 49,7%, indica la cancelleria del capoluogo.

Il credito servirà alla realizzazione del progetto "Eisball", designato all'unanimità come vincitore del concorso, poiché convincente sia dal punto di vista concettuale che per i costi di realizzazione contenuti. Esso prevede la costruzione di cinque nuovi campi da calcio in erba naturale, una tribuna per 3000 spettatori con annessa infrastruttura destinata a guardaroba, servizi igienici, locali tecnici e altri servizi e, infine, una palestra per gli sport su ghiaccio.

Quattro anni fa, un tentativo di ampliamento era fallito: gli elettori avevano bocciato due progetti - uno per una pista di ghiaccio e un campo di calcio e l'altro per una palestra multifunzionale - il cui credito ammontava a 83 milioni di franchi ed era allora collegato a un aumento delle tasse del 5,5%.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano