Per gli sciatori e snowboarder sarà più facile raggiungere la stazione sciistica di Brambrüesch (nella foto).

Con 6400 voti a favore (il 55,5% dei voti validi) e 5124 contrari i cittadini del capoluogo retico hanno approvato il credito di 24,4 milioni di franchi concessi dal Comune a favore degli impianti di risalita di Coira Bergbahnen Chur-Dreibündenstein (BCD).

Il contributo finanzierà la realizzazione di un nuovo collegamento diretto dalla città alla montagna e all'area degli sport invernali. L'affluenza alle urne è stata del 48,2%.

Se la prima tratta della cabinovia (Chur-Känzeli), messa in funzione nel 2006, è all'avanguardia e può essere utilizzata per altri 20-30 anni - scriveva il Municipio nel messaggio di febbraio - sulla seconda sezione (Känzeli-Brambrüesch) bisogna invece agire immediatamente, sebbene la concessione sia valida fino al 2026. Il consiglio di amministrazione di BCD si era rivolto al Comune per trovare una soluzione e questo aveva approvato il credito.

Alla proposta di sostituire solo la sezione fatiscente Känzeli-Brambrüesch per un costo di 14 milioni di franchi era stata preferita la realizzazione di un nuovo collegamento diretto Chur-Brambrüesch, senza dover cambiare cabinovia a metà percorso, come è necessario attualmente.

Questa variante, votata oggi e approvata dai cittadini di Coira, seppure non di larghissima misura, prevede la realizzazione di una cabinovia a 10 posti ed è ritenuta più valida per comodità di trasporto e in quanto ad attrattiva turistica.

Il versamento del contributo avverrà in due tranche: tre milioni di franchi per la progettazione e 21,4 milioni in un secondo momento. Il pagamento della seconda quota decadrebbe se entro la fine del 2029 non dovesse essere approvato alcun progetto.

Approvato anche il secondo quesito, relativo alla cancellazione del contributo di 350'000 franchi che il Comune di Coira versa ogni anno all'azienda per il funzionamento degli impianti, il quale decadrà dopo che la nuova funivia sarà entrata in servizio (6963 sì contro 3905 no).

