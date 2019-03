Resta florida la situazione economica di Coira.

La città ha comunicato oggi di avere chiuso i conti 2018 con un avanzo di 27,2 milioni di franchi, che supera di ben 22,7 milioni quello preventivato e di 0,7 milioni quello dell'anno precedente. Ad uscite per 244,7 milioni hanno fatto da contraltare entrate per 271,9 milioni di franchi.

Il risultato migliore è stato possibile grazie a entrate superiori (+19,5 mln) e spese ordinarie inferiori (-3,1 mln) rispetto a quanto preventivato nel budget.

Un contributo importante per queste cifre positive arriva dalle entrate fiscali, che si sono attestate a 119,5 milioni di franchi, in crescita per la settima volta consecutiva dal 2012. Notevole anche l'incremento dell'apporto del settore immobiliare e della costruzione.

Con un tasso di autofinanziamento del 188% la città è riuscita a coprire tutti gli investimenti con fondi propri per il quarto anno consecutivo. Il budget di investimento non è stato esaurito a causa di vari ritardi in alcuni progetti.

Il patrimonio netto della città è aumentato di 20,8 milioni rispetto al 2017 a 340,9 milioni.

