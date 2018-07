Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un'iniziativa popolare a favore del vecchio cinema cittadino e contro la costruzione di uno nuovo nella parte ovest di Coira è stata depositata oggi, ha comunicato oggi il Comune.

Qualora questa risulti valida, l'ultima parola spetterà ai cittadini votanti della capitale grigionese.

L'iniziativa, che ha raccolto 816 firme (800 il numero minimo per presentare un'iniziativa popolare presso il Comune), si chiama "Per un centro storico vivo - iniziativa a favore del cinema di Coira" e si oppone alla costruzione di una nuova struttura cinema con il quale la vecchia struttura non potrebbe competere.

Il comitato promotore è sotto la guida di Markus Kalberer che appartiene all'amministrazione del cinema cittadino la quale gestisce due strutture in due zone della città. I promotori mirano ad una modifica della legge comunale sull'edilizia, la quale prescrive che la zona 1 dedicata ad attività lavorative sia circoscritta ad aziende che operano nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi. La modifica vuole che si aggiunga "escluso i cinema", che rientrerebbero altrimenti nei servizi.

Il prossimo passo sarà verificare la validità delle firme raccolte. Prima che a decidere sia il popolo, tocca al parlamento comunale pronunciarsi con un'indicazione di voto. Se l'iniziativa arriverà al voto popolare e fosse accolta, la costruzione del nuovo cinema verrebbe bloccata. Il consigliere comunale responsabile Tom Leibundgut precisa tuttavia che non c'è ancora un permesso di costruzione.

La vicenda controversa era già approdata davanti al Tribunale federale: dopo che il Tribunale amministrativo grigionese aveva respinto l'opposizione contro la costruzione della struttura, sei oppositori avevano richiesto l'effetto sospensivo, rifiutato dai giudici supremi.

