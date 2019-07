Oggi pomeriggio a Coira (GR) un uomo non ancora identificato ha rapinato la filiale della banca Cler in Masanserstrasse. Nessuno è rimasto ferito. La polizia cantonale dei Grigioni è alla ricerca di testimoni.

Lo sconosciuto è entrato in banca alle 15.29 mascherato e armato di coltello, riferisce la polizia in una nota. Ha minacciato l'impiegato allo sportello costringendolo a consegnargli 20'000 franchi in contanti ed è poi fuggito con il bottino lungo la Quaderstrasse verso la stazione.

Il rapinatore è un uomo sulla cinquantina, alto circa 1,60 metri e di media corporatura. Parlava un tedesco stentato. Al momento del crimine indossava una maglietta rossa, pantaloni scuri, un berretto blu, una mascherina per coprire la bocca di colore chiaro e occhiali da sole con lenti a specchio.

La polizia cerca testimoni e prega chi abbia informazioni utili di mettersi in contatto con le autorità.

