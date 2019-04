Nella foto i cinque capi di Governo delle regioni dell'arco alpino che si sono incontrati oggi in Baviera in occasione di una conferenza dedicata al tema della protezione del clima.

Le regioni dell'arco alpino uniscono le forze in favore della protezione del clima: all'incontro tra i capi di Governo, che si è svolto oggi in Baviera, ha partecipato anche il Consigliere di Stato Christian Rathgeb in rappresentanza del Cantone dei Grigioni.

Il primo ministro bavarese Markus Söder ha accolto cinque capi di Governo delle regioni dell'arco alpino sull'isola di Herrenchiemsee. Alla conferenza hanno partecipato anche il Consigliere di Stato del Canton San Gallo Marc Mächler, il presidente della provincia di Bolzano-Alto Adige, Arno Kompatscher, il vicepresidente del Land del Tirolo, Josef Geisler, la presidente del consiglio del Land di Salisburgo, Brigitta Pallauf e il presidente del Land dell'Alta Austria Thomas Stelzer.

La conferenza è stata incentrata sulla tematica della protezione del clima al fine di conservare la regione alpina quale spazio vitale, economico, naturale e ricreativo. Si è parlato delle sfide da affrontare per contrastare i cambiamenti climatici, degli adeguamenti necessari per proteggere la specie umana e la natura nonché di una maggiore collaborazione al fine di sostenere la ricerca.

I capi di Governo hanno firmato una dichiarazione comune in cui si esprimono a favore di una stretta collaborazione a livello regionale. Chiedono, inoltre, che nelle trattative in corso riguardo al bilancio UE per il periodo 2021-2027 venga garantito anche in futuro che tutte le regioni possano beneficiare in misura adeguata dei fondi di promozione erogati dall'UE.

