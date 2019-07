Gli scienziati bernesi osservano che l'attuale aumento della temperatura non è limitato a livello regionale ma è globale ed è molto più repentino rispetto alle epoche precedenti.

Il Tribunale federale ha rimandato al Comune di Coira il progetto di costruzione di un nuovo complesso cinematografico nella parte ovest del capoluogo grigionese, chiedendo che venga eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA).

Con la sentenza pubblicata oggi la Corte suprema federale ha quindi annullato il verdetto del Tribunale amministrativo dei Grigioni accogliendo il ricorso di sei residenti che avevano lamentato che relativamente all'impatto ambientale fosse stato redatto un rapporto solo per quanto riguarda il cinema. Il centro commerciale e il cinema, si spiega nella sentenza, devono essere considerati un progetto unico e non possono quindi essere valutati separatamente.

A causa dell'estensione del cinema e delle dimensioni della struttura, affermano ancora i giudici, vi è quindi l'obbligo di effettuare un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA). Questo implica che il progetto in questione debba essere depositato pubblicamente affinché le organizzazioni ambientaliste di tutta la Svizzera possano esercitare il loro diritto di ricorso. Cosa che non è stata fatta e a cui bisogna ora porre rimedio nel caso in questione.

Il progetto, della società City West, prevede un cinema con otto sale e un totale di 1390 posti all'interno di un centro commerciale, nonché un ulteriore spazio con bar, ristorante e negozi. Per il complesso è prevista inoltre la costruzione di 154 parcheggi. Centro commerciale e cinema sarebbero collegati da una passerella sopra i binari della Ferrovia retica.

Neuer Inhalt Horizontal Line