Ieri pomeriggio la polizia cantonale dei Grigioni ha effettuato un controllo della velocità sul Passo dello Julier, in località Bivio. I quattro "piloti" fermati, alla guida di auto a noleggio, hanno dovuto versare una cauzione di 6000 franchi ciascuno.

Le quattro auto sono state pizzicate una dietro l'altra poco dopo le 17.10, si legge nella nota della polizia retica. Una viaggiava ad una velocità di 140 e un'altra a 157 km/h. Per gli altri due conducenti sono in corso indagini per stabilire la velocità in un tratto di strada in cui il limite massimo consentito è di 80 km/h.

I quattro uomini, due coreani di 30 e 51 anni, un libanese di 41 anni e un indonesiano di 52 anni hanno dovuto versare una cauzione di 6000 franchi ciascuno e si sono visti revocare le patenti di guida straniere. Le auto sono state sequestrate per ordine della procura.

