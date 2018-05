Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La vicenda degli appalti manipolati per anni da imprese di costruzione grigionesi sarà oggetto di una ulteriore indagine.

La Commissione della gestione del Gran Consiglio (CdG) retico chiede di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) per esaminare in modo approfondito quanto accaduto in relazione agli accordi nel settore. La decisione spetta al Parlamento cantonale.

Le competenze della Commissione d'inchiesta vanno oltre le possibilità della CdG, precisa una nota. L'istituzione di una CPI è inoltre opportuna data l'elevata complessità dell'oggetto in esame. La CdG si occuperà delle questioni formali relative all'istituzione di una CPI ed elaborerà una richiesta al Gran Consiglio, che potrà esprimersi nella prossima sessione, dall'11 al 13 giugno.

