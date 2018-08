Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 agosto 2018 15.48 14 agosto 2018 - 15:48

Ieri pomeriggio un furgone è uscito di strada nei pressi del passo della Flüela (GR). I due occupanti hanno riportato ferite di media entità. Entrambi senza patente valida, si accusano a vicenda di essere stati alla guida.

Una nota odierna della polizia cantonale riferisce che i due, un uomo di 46 e una donna di 48 anni, erano in viaggio da Susch verso Davos. Chi era alla guida ha perso il controllo del veicolo affrontando una curva in località Rossboden, alle 17.10. Il furgone è uscito fuori strada e si è capovolto più volte lungo un pendio per circa 15 metri.

L'uomo, ferito alla testa, è stato trasportato dalla Rega all'ospedale cantonale a Coira, mentre la donna è stata portata in ambulanza all'ospedale di Davos.

I due, sprovvisti di patente valida, si accusano a vicenda di essere stati alla guida del furgone. Per entrambi è stato predisposto un esame del sangue e delle urine. La polizia retica indaga per chiarire le circostanze dell'incidente.

