Un ciclista 59enne ha riportato ferite di media gravità ieri pomeriggio dopo aver perso il controllo della propria bicicletta a Davos Dorf (GR). L'uomo è stato trasportato in ospedale con lesioni alla testa, indica oggi la polizia grigionese.

L'incidente si è verificato poco dopo le 14.00 all'altezza dell'hotel Dischma, viene precisato in un comunicato. Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori se il conducente di un furgone che stava sopraggiungendo non fosse riuscito a frenare in extremis, evitando di travolgere il ferito.

