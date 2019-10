Oggi una delegazione del Gran Consiglio grigionese ha reso visita alla centrale operativa d'intervento della polizia cantonale e alla centrale dell'ambulanza 144 a Coira.

Sotto la direzione del presidente della deputazione dei Grigioni italiani Paolo Papa e su invito del direttore del Dipartimento di giustizia (DGSS) Peter Peyer, i granconsiglieri hanno visitato la centrale operativa d'intervento di polizia.

Dopo il saluto del comandante Walter Schlegel, la delegazione ha potuto farsi un'idea del lavoro in centrale operativa e della strumentazione in uso per far fronte alle numerose chiamate: 160'000 ogni anno.

