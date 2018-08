Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 15.37 29 agosto 2018 - 15:37

Valori e minoranze, non solo linguistiche. Sono i temi che hanno guidato l'allocuzione d'apertura della sessione di agosto del Gran Consiglio retico. A pronunciarlo la presidente per anzianità: Nicoletta Noi Togni.

"È importante per questo Gran Consiglio che le differenze all'interno del Cantone vengano rispettate, ma devono prima venire accettate. Questo significa che le minoranze linguistiche e culturali devono accettare l'ordine di precedenza che vige in una democrazia, nel nostro caso la maggioranza tedescofona, la quale però non può ignorare i diritti delle minoranze senza diventare egemonica". Questo, ha precisato la consigliera, con riferimento alla votazione cantonale del prossimo 23 settembre sull'iniziativa popolare che vuole l'insegnamento di una sola lingua straniera nella scuola primaria: l'inglese nelle zone germanofone e il tedesco in quelle italofone e romance.

E ancora sulle minoranze, stavolta politiche: "le opinioni di gran parte del plenum in Gran Consiglio sono precostituite e idee ragionevoli e proposte sensate presentate da minoranze politiche spesso non hanno nessuna possibilità e vengono respinte quasi sistematicamente. Si tratta di un atteggiamento che nega la sovranità del popolo. Sta a noi apportare correzioni in modo tale che chiunque in sala venga ascoltato e compreso, membri di partito o no, gruppi grandi o piccoli, uomini o donne".

Sui valori, infine, quelli che dovrebbero guidare l'attività del Parlamento quale rappresentante del popolo, Noi Togni ha voluto sottolineare l'importanza della giustizia delle leggi, "il coraggio e la forza di correggere qualcosa che è sbagliato e allo stesso tempo conservare ciò che si è rivelato valido. Soprattutto in questo Cantone in cui i valori storici, politici, linguistici e culturali dovrebbero rimanere il più possibile intatti".

Neuer Inhalt Horizontal Line