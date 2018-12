GR: Disentis/Mustér, pompieri aspirano 2700 litri olio fuoriuscito

Ieri sera si è verificata una fuoriuscita di una grande quantità di olio combustibile nella cantina di una palazzina di Disentis/Mustér (GR).

A segnalare l'incidente alla polizia cantonale è stato il portiere dello stabile intorno alle 18.30. I vigili del fuoco sono intervenuti in 17 ed hanno aspirato con la pompa ben 2700 litri di olio combustibile. Fortunatamente non sussiste alcuna minaccia immediata per l'ambiente, tranquillizza la polizia cantonale nella nota odierna. I danni all'edificio e alle infrastrutture non sono ancora stati definiti.

