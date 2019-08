Ieri pomeriggio, in un cantiere a Domat/Ems (GR), un operaio è caduto da diversi metri di altezza da un edificio in costruzione. L'uomo, riferisce la polizia cantonale retica in una nota odierna, si è procurato diverse fratture.

Il 32enne si trovava al primo piano dell'edificio ancora in costruzione ed era impegnato, insieme ad altri lavoratori, ad attaccare un telone di plastica.

Alle 16.55 il telone è stato colpito da una folata di vento e l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di quattro metri. I colleghi di lavoro lo hanno subito accompagnato da un medico locale. A causa della caduta l'uomo ha riportato diverse fratture al busto e a un piede ed è stato trasportato all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira.

Neuer Inhalt Horizontal Line