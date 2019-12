Il Governo grigionese ha comunicato oggi di aver aggiornato le modalità di collaborazione con il Cantone di Glarona riguardo la funzione di medico cantonale.

A seguito del pensionamento del Dr. med. Martin Mani dal 1° febbraio 2020 il servizio di medico cantonale verrà svolto, per entrambi i Cantoni congiuntamente, da da due dottoresse: Marina Jamnicki Abegg, ex medico delegato del Principato del Liechtenstein, e la Corinna Ariane Schön, ex capoclinica presso l'Istituto di medicina legale dell'Università di Berna.

Con un volume d'impiego complessivo del 140 per cento è stato possibile trovare una soluzione per entrambi i Cantoni che permette di garantire la presenza durante le ferie.

I compiti del medico cantonale comprendono l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazione malattie, l'autorizzazione di terapie sostitutive, nonché questioni epidemiologiche e di polizia sanitaria.

