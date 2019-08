Un 66enne è morto ieri pomeriggio durante un'escursione sui monti sopra Roveredo, nel canton Grigioni.

L'uomo era partito per una passeggiata nella zona del Monte Laura, indica oggi la polizia cantonale retica. L'allarme è stato lanciato in serata dalla moglie, quando il marito non si è presentato nel luogo convenuto.

Il corpo senza vita dell'anziano è stato ritrovato alle 19.40 in un bosco vicino alla Alp di Cadin. Stando ai primi elementi dell'inchiesta il poveretto è caduto per 80 metri lungo un dirupo fortemente in pendenza e disseminato di massi. Il cadavere è stato recuperato con l'aiuto della Rega.

Neuer Inhalt Horizontal Line