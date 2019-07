Paul Accola continua a tentare la strada della politica. Per la terza volta l'ex campione di sci è candidato nei Grigioni nella lista dell'UDC per il Consiglio Nazionale.

Ha scelto di scendere in campo perché "interessato a portare il proprio contributo per modellare le condizioni quadro per un futuro prospero del Cantone dei Grigioni", dichiara il 52enne sulla homepage del partito cantonale.

L'ex atleta oggi imprenditore era già stato candidato in una lista a cinque per l'UDC alle elezioni del Consiglio nazionale nel 2011 e nel 2015, ma senza successo.

Anche giocando in casa l'ex leggenda dello sci non è riuscito nell'impresa politica: in una elezione sostitutiva nel consiglio comunale di Davos (GR) otto anni fa ha fallito due volte.

L'UDC ha presentato nella lista grigionese cinque candidati che hanno vissuto o lavorato all'estero per anni rappresentando la Svizzera come "ambasciatori". Paul Accola ha rappresentato la Confederazione come sciatore professionista per oltre 18 anni.

