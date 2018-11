Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un ex poliziotto ha accoltellato la moglie ed ha poi dato fuoco all'abitazione comune. L'uomo è stato arrestato.

Un ex poliziotto 60enne ha accoltellato la moglie 45enne durante una lite ed ha poi dato fuoco all'abitazione comune. Il tutto è avvenuto oggi pomeriggio a Sent, nel comune di Scuol, in Bassa Engadina (GR), comunica la polizia cantonale. L'uomo è stato arrestato.

Il servizio medico di emergenza ha ricevuto una segnalazione riguardo una donna ferita a Sent poco prima delle 13. Poco dopo il ritrovamento della donna, nella casa in cui era avvenuta la discussione con il marito è scoppiato un incendio.

Durante la giornata, spiega la polizia in una nota, in casa della coppia c'erano stati dei battibecchi tra i due. Secondo una prima ricognizione dei fatti, la donna è riuscita a scappare nonostante le gravissime ferite riportate ed è stata soccorsa per strada da una terza persona che ha allarmato i soccorsi. La vittima ha ricevuto le prime cure dal team di un'ambulanza dell'ospedale di Scuol e poi è stata elitrasportata all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira con un elicottero della Rega.

A causa delle fiamme e delle armi da fuoco in possesso del 60enne, custodite in casa, le forze di polizia non sono riuscite ad arrivare all'uomo e i vigili del fuoco non hanno potuto iniziare immediatamente lo spegnimento dell'incendio. Poco dopo le 13 si sono sentite delle esplosioni provenire dalla casa e poco prima delle 14, l'uomo è uscito dall'edificio ed è stato arrestato.

I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero ad altri edifici e ad estinguere l'incendio durante il pomeriggio. Tre uomini del Corpo delle guardie di confine e tre della polizia cantonale dei Grigioni hanno dovuto essere medicati presso l'ospedale di Scuol per avvelenamento da fumo.

Il sospetto, conclude la nota, è un ex dipendente della polizia cantonale retica. L'edificio ha subito gravi danni e non è più abitabile. Insieme alla procura grigionese la polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

